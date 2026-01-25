今日25日5時18分、鳥取地方気象台は、「顕著な大雪に関する鳥取県気象情報」を発表しました。大規模な交通障害の発生するおそれ今日25日5時18分、鳥取地方気象台は、「顕著な大雪に関する鳥取県気象情報」を発表しました。鳥取市吉方では、25日5時までの6時間に30センチの顕著な降雪を観測しました。この強い雪は25日昼前にかけて続く見込みです。鳥取地区の平地では、短時間の大雪に伴って路面状況が急速に悪化し、大規模な交通障