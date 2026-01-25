阪神の岡田彰布顧問（６８）が２４日、阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏（７０）と大阪市内の「オーバルホール」でトークショーを行い、佐藤輝明内野手（２６）にリーグ連覇に導く２年連続の活躍を求めた。キャンプインを目前に控える中、現在も今季契約に至っていない状況。将来的にポスティングシステムを利用し、メジャー挑戦の意思を公言する中で長期化する交渉を憂う。「送り出してもらわんとな」とファン、球団、チームメートに理