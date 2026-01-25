5試合が行われ、2連覇王者のBL東京が東京ベイを24―20で下して5勝1敗とした。昨季の決勝カードは一進一退のシーソーゲーム。最後はSOリッチー・モウンガ（31）が劇的な逆転トライを決め、接戦を制した。昨季準優勝の東京ベイは今季初黒星を喫した。埼玉は東京SGを31―30で下して唯一の開幕6連勝で単独首位に。三重は浦安を下して今季初白星を挙げた。BL東京が王者の執念で白星をつかみ取った。5―3で迎えた前半ロスタイムには