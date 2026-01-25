京都3R・新馬戦（ダート1800メートル）は、人馬ともに価値ある首差の勝利となった。好位から早めに動いた5番人気の米国産馬ホーナー（牡＝栗田、父インプロバブル）がゴール前、ストリートクイーンとの激しい叩き合いを制し、初陣Vを飾った。浜中は「手応え良く運べました。最後もしぶとく、かわされることなく強い競馬でした」と称えた。昨年11月22日の京都3Rで落馬し、左肩、左手首、左足親指の骨折で休養を強いられ、17日