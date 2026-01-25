北陸自動車道は25日、大雪のため、米原方面に向かう上り線が富山県の小矢部砺波JCTから石川県の小松ICまで、新潟方面に向かう下り線が小松ICから小矢部ICまでの間で通行止めとなっています。並行する国道8号も、石川県津幡町から富山県小矢部市の間で通行止めとなっているほか、国道304号・359号、県道27号も石川・富山県境で通行止めとなっています。石川県では25日未明、雪の降り方が強まり、金沢市などに相次いで「顕著な大雪に