3歳クラシック戦線の登竜門、京都9R・若駒Sは2番人気ショウナンハヤナミ（牡＝渡辺、父レイデオロ）が後方待機から目の覚めるような末脚で大外一気を決めた。上がり3F34秒5はメンバー最速。吉村は「いい内容だった。ゲートの中は悪くないけど、うまく出られない。そこが出られるようになれれば」と振り返った。渡辺師は「センスはいいし、距離が延びてもいい。まだ成長すると思う」と伸びしろを強調していた。