今年のAJC杯は、やや小粒なメンバー構成。どの馬にもチャンスがありそうだ。そんな中でAIが目を付けたのがディマイザキッド。オープン勝ちはないが、共同通信杯、函館記念、毎日王冠、アルゼンチン共和国杯と重賞で4度、4着以内を確保。いずれもハイレベルなメンバーで好走しており、ここなら十分に通用するとみて指数83でトップ指名。2ポイント差でドゥラドーレス。重賞で3戦連続の2着と惜敗続き。流れ一つで逆転まで。買い