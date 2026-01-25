◇大相撲初場所14日目（2026年1月24日東京・両国国技館）入幕2場所目の欧勝海が平戸海との平幕4敗対決を制し、優勝戦線に残った。相手の出足で土俵際まで攻め込まれたが、左上手を引いて残すと一気に逆襲して浴びせ倒し。幕内初勝ち越しから2桁まで星を伸ばし「自分でもびっくりです」と笑った。千秋楽の熱海富士戦に勝てば、展開次第では石川県津幡町の先輩・大の里も含めた優勝決定戦にもつれる可能性も。「先を考えず