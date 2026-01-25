◇大相撲初場所14日目（2026年1月24日東京・両国国技館）霧島は痛恨の敗戦に「立ち合いで当たれなかった。相撲が下手くそ」と敗因を述べた。過去の対戦で7勝2敗と圧倒していた熱海富士戦。しかし立ち合いで相手の圧力に押され、右を差しても胸を合わせて左上手も許す苦しい体勢。最後は相手の突進に防戦一方となり、土俵下に落ちた際に臀部（でんぶ）を強く打ったが「大丈夫です」と話した。4敗に後退し「明日しっかり自