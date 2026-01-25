◇大相撲初場所14日目（2026年1月24日東京・両国国技館）阿炎も優勝の可能性を残して今場所最後の一番に臨む。立ち合いから右喉輪で先制し、激しい突っ張りで追い込む。土俵伝いに回り込む相手にも対処し、後ろ向きにさせてそのまま送り出して4敗を守った。結びの一番を支度部屋のモニターで確認し「明日頑張ります」とだけコメント。22年九州場所は首位と1差で千秋楽を迎え、首位の高安を本割で破って巴戦を制した。再