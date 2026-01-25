巨人・松本剛外野手（３２）が２４日、巨人仕様の“バウンド調整”を行った。自主トレ先の沖縄・伊江島から帰京し、Ｇ球場での練習をスタート。直接、キャンプ地の宮崎入りする手段もあったが「宮崎は寒いと聞いたので１回、寒い中で体を動かした方がいいかなと」と意図を明かした。昨オフまでは伊江島から日本ハムがキャンプを行う沖縄・名護へ直行。巨人移籍にともない「探りながらですけど」と、新しい調整方法に切り替えた