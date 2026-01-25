◆大相撲初場所１４日目（２４日・両国国技館）４敗の横綱・大の里が、２敗で単独首位だった新大関・安青錦を押し倒し、千秋楽で最大６人に優勝の可能性が残る大混戦を演出した。２場所連続制覇を狙う安青錦は３敗に後退。西前頭４枚目・熱海富士は関脇・霧島との３敗対決を浴びせ倒しで制し、安青錦と並んでトップに立った。賜杯争いは安青錦、熱海富士を１差で大の里、霧島、平幕の阿炎、欧勝海の４人が追いかける。熱海富士