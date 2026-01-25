現役ドラフトで阪神に加入した浜田太貴外野手（２５）が２４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎で自主トレを公開し、同じく新加入の元山飛優内野手（２７）と体を動かした。浜田は今月、宮崎県内で元ソフトバンク・内川聖一氏（４３）らとの合同自主トレに帯同。同氏から不振時の修正法や右打ちの極意を教わった。右の大砲候補が“内川イズム”で外野手争いに殴り込みをかける。真冬の寒空とは対照的に、浜田の心は熱く燃えてい