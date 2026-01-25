◇大相撲初場所14日目（2026年1月24日東京・両国国技館）大の里が横綱の意地を見せた。立ち合いから右喉輪で安青錦の上体を起こすと強烈な突きで吹っ飛ばして完勝。「下に入ればいけると思った。下半身がここ数日安定してきている」と納得の内容だった。中盤の3連敗後は4連勝。痛めている左肩の恐怖心と闘いながら「腹を決めてやっていく」と決意を込めた。4敗での大逆転優勝に望みをつないだが「勝っても11番。優勝（