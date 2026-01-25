現役ドラフトで阪神に加入した浜田太貴外野手（２５）が２４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎で自主トレを公開し、同じく新加入の元山飛優内野手（２７）と体を動かした。寒風が触れる元山の表情は充実感に満ちていた。新天地での再起を誓い、自主トレも新たなことに挑戦。昨年まで同僚の西武・隅田ら投手陣と初めて合同トレーニングを行ったことを明かした。「隅田から昨オフに『左ピッチャーと左バッターは体の回旋が同じ