◇大相撲初場所14日目（2026年1月24日東京・両国国技館）単独首位の2敗だった安青錦はまたも大の里の壁にはね返された。立ち合いも踏み込めず、動いた左側に相手の右手が伸びて大きくのけ反り、一方的に押し倒された。痛恨の敗戦で熱海富士に並ばれ千秋楽へ。支度部屋では終始目を閉じ「切り替えて明日頑張ります」「力を出せるように頑張ります」と話しただけ。2場所連続優勝が懸かった千秋楽の一番へ集中を高めていた