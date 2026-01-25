単勝万馬券が出た！京都11R・睦月Sで12番人気の伏兵レイベリング（牡6＝鹿戸、父フランケル）が逃げ切り3連単31万円超の波乱を演出した。好スタートを決め、ハナを奪うと4角手前まで後続を大きく離す独走態勢。迫るマイネルチケットを振り切り1年3カ月ぶりの勝利を手にした。浜中は「千六になると、かかると事前に聞いていた。ゲートもスタートも良くて逆らわず、気持ちに任せて行って、よく粘ってくれました。うまくいきまし