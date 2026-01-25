右脚の肉離れで新人合同自主トレは別メニュー調整が続く、阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が２４日、ＳＧＬスタジアムの室内練習場でランニングとキャッチボールを行った。立石は１７日の新人合同自主トレでベースランニングの途中に減速し、途中離脱。その後のキャッチボールは行ったが、ノックやランメニューには姿を見せていなかった。１９日に大阪市内の病院を受診し、「右脚の肉離れ」と診断された