阪神・熊谷が、トレードマークの丸刈りを1年間貫くことを宣言した。前日に自宅で3ミリに刈り込んだキャンプ用ヘアスタイルで甲子園に現れ、「今年はずっとこれでいきます」と頭をさすった。「風呂場で妻と一緒に。排水溝の髪は自分で処理をしました」アマゾンでもう1点、バリカンを購入予定。「3000円くらいっす」。それを沖縄へ持ち込み、ホテルで定期的にセルフカットをする計画だ。広島・菊池との5年連続の自主トレでは