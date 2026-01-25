中山3R・新馬戦（ダート1200メートル）は、1番人気サマーゲール（牡＝加藤士、父ヘニーヒューズ）が鮮やか差し切りV。2Rに続いて連勝を飾ったキングは「前半は新馬らしいしぐさを見せていたが集中力をつけさせてエンジンをかけたら、いい脚を使ってくれた」とレースを回顧。続けて「馬体は力強いけど、まだまだ成長できる。楽しみ」と今後の活躍に期待した。