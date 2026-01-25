お笑いタレントの明石家さんま（70）が24日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。1日だけバイトするなら何をやりたいか、という質問に答えた。リスナーからのメールで質問されたもので、さんまは19歳の頃に上京した時に東京・小岩で喫茶店のウエイターのバイトをやっていたと語り、閉店時間の夜中の12時に大阪弁で行ったスピーチが大人気になったため、「2階席を満ぱんにした経験がありますから」と