今春キャンプで初の宜野座スタートが決まった阪神の育成左腕・伊藤稜投手（２６）が２４日、ＳＧＬで自主トレを行い、開幕前の支配下登録を目指して意気込みを示した。「紅白戦とか対外試合、オープン戦、練習試合とかで、しっかり結果出せるようにやります」球春は間近だ。「２・１」から好スタートを切るべく、今オフはフィジカル強化に注力。ウエートではスクワットなど基礎からみっちりと取り組み、体重は変わらない中で