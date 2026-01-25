伊原が2年目のテーマに“己を知る”を掲げた。大商大の先輩であるヤクルト・大西と18日まで合同自主トレを行った左腕。2年連続で50試合以上に登板したセットアッパーから、体のコンディション管理に敏感になる必要性を説かれたといい、「自分の体をよく理解しないと、一年間通して結果を残すことは難しい」と実感を込めて話した。先発と救援で計28試合に登板した昨年は、6月までに5勝を挙げたが、7月以降は失速して白星なし。