関西独立リーグ、兵庫時代の24年に74盗塁を記録した阪神・山崎は、春季キャンプで臨時コーチを務めるOBの赤星憲広氏（本紙評論家）を質問攻めにする構えだ。「自分はまだ全然なので。“また、おまえか”と言われるくらいは聞きたい」と意欲満々。育成ドラフト2位のルーキーは「塁に出たら、1球目からスタートを切りたい」と、金言を生かしての紅白戦、対外試合でのアピールをもくろむ。