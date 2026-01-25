俳優・浜辺美波（２５）が２４日、都内で行われたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜、後８・００）のトークイベントに出席した。天下を統一した豊臣秀吉（池松壮亮）の正妻・寧々役で、初の大河出演となる浜辺は、作品の中で関わりの深い、織田信長役の小栗旬について言及。「圧はありますねえ。存在感が人の１０倍ぐらいあるんですよ。遠目から小栗さんを見つけると、『おおっ』てなります」と笑った。撮影中には、雑談で