阪神の育成契約の投手で唯一、宜野座キャンプのメンバーに入った伊藤稜は、昨季の工藤のようにシーズン前に背番号を2桁にすることを当面の目標に設定した。「自分の課題と向き合ってアピールができれば、そこに近づけると思う」オフはウエートトレーニングに打ち込み、筋肉量を1・5キロ増やした。既にブルペンにも入っており、26歳左腕は着々と準備を進めている。