WBC組は“オーダーメード調整”の春季キャンプとなりそうだ。和田ヘッドコーチが、佐藤、森下、坂本、石井の練習メニューについて「31日のミーティングで、顔を見ながらどれぐらい仕上がっているか聞いてからになる」と本人の意思を重視する考えを示した。2月7日に予定するシート打撃に出るかどうかも希望に沿う。昨年は佐藤に多くの特守をさせたが、今年は状態を確認しながら進めていく。