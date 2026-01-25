「大相撲初場所・１４日目」（２４日、両国国技館）横綱大の里が、単独首位だった新大関安青錦を押し倒し、２桁に星を伸ばして、前例のない１３日目を終えトップと２差からの逆転優勝に望みをつないだ。安青錦は３敗。平幕熱海富士は関脇霧島との３敗対決を浴びせ倒しで制して首位に並び、静岡出身力士初の賜杯に近づいた。霧島、平戸海を浴びせ倒した欧勝海、関脇高安を送り出した阿炎も４敗で続く。６人が優勝の可能性を残し