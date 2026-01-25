“キング姐さん”が早くも魅せた。今週から短期免許での騎乗を開始したレイチェル・キング（35）が初日から4勝をマーク。スノースコールで挑んだ中山2R・3歳未勝利で今年初勝利を挙げ、「いいスタートから前めのポジション。長くいい脚を使うタイプだと聞いていたので、スタミナ勝負に持ち込んだ。馬がよくファイトしてくれた」とパートナーを称えた。25日も中山で6鞍に騎乗。メインのAJC杯では2年前に人馬ともに重賞初制覇を