中山11R・初富士Sは、2番人気エセルフリーダ（牝5＝武藤、父キタサンブラック）が好位から押し切って、オープン入りを決めた。道中は内め4、5番手を追走。じっくり脚をためられ、3番手で直線を迎えると、先行策からしぶとく粘るショウナンラピダスを猛追。ゴール寸前で見事にかわした。鞍上の津村は「早めに来る馬がいたけど、まだ早いと思って我慢させた。直線ではうまく外に出せた」とレースを回顧。続けて「上のクラスで