小倉9R・萌黄賞は後方追走で脚をためた5番人気ルージュサウダージ（牝＝松永幹、父フィレンツェファイア）が直線、大外から剛脚を発揮！先行勢をまとめて差し切った。斎藤は「ペースが流れてくれて折り合いもつきました。強い内容だったと思います」と勝ちっぷりを評価。松永幹師は「うまく乗ってくれたと思います。（馬自身も）競馬が上手になってきましたし、トモの状態も徐々に良くなっていました」と笑みがこぼれた。