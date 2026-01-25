巨人・松本は２４日、充実の伊江島自主トレを打ち上げ、この日はジャイアンツ球場で打ち込んだ。例年だと、そのまま沖縄に滞在してキャンプインを迎えるが、初めての宮崎キャンプということもあって今年は一時帰京。「寒いと体が動かない。動かない中で動いてから宮崎に行った方がいいかなと。帰ってきてよかった」とホッとした表情を見せ、早くも“巨人流”でオフの仕上げに入った。