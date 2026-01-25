◇ノルディックスキーW杯ジャンプ女子個人第21戦（2026年1月24日北海道・大倉山ジャンプ競技場、ヒルサイズ＝HS137メートル）ミラノ・コルティナ五輪代表で、今季6勝を挙げている丸山希（27＝北野建設）は130メートル、126・5メートルの合計256・7点で4位だった。高梨沙羅（29＝クラレ）は合計232・1点で11位。W杯個人総合2連覇中のニカ・プレブツ（20＝スロベニア）が合計279・4点で優勝し、今季12勝目を手にした。2位で