7月30日に還暦を迎える柴田善臣（59）が24日の中山4Rをテイクオンミーで制し、自身のJRA最年長勝利記録を59歳5カ月26日に更新した。鞍上は「（馬は）少しずつ力強くなっていると聞いていた。その通りだったね」と笑顔。「今日は楽に自分のペースで走れた。トモがまだ緩いので、上積みがあると思います」と成長を楽しみにした。