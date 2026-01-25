▼2着ボンドガール（丹内）スタートしてから進んでいく感じではなかったので、折り合いに気をつけて進めました。やはり力があります。さばきもうまくいったんですけどね。悔しいです。▼3着ココナッツブラウン（北村友）開幕週で後ろ過ぎず、ある程度の位置で競馬ができました。ただ、追ってからの反応がいつもと比べると、もうひと息でした。それでも、こういう競馬ができて幅が広がったと思います。