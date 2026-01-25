広島・二俣が、年明けに約10日間、ブルージェイズ・岡本と2年連続となる合同自主トレを行ったと明かした。大野練習場の選手会合同自主トレ後、「東京で（岡本さんと）やった。“なるべくボールを長く見られるように”とアドバイスがあった」と明かした。今回は巨人・泉口、リチャード、若林らも参加しており、「いろんな人に聞いて、いろいろ学べた」という。昨季は初の開幕スタメンを勝ち取ったが、出場54試合で打率・186、3