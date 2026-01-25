少食おじさんの博多華丸・大吉が、ただただ食べたい丼か麺を探す街ブラ番組『華丸丼と大吉麺』。 1月25日（日）は、東京・調布編がスタート。オープニングは、調布駅東口に飾られている映画スターたちの手形の前で。「小さいですね吉永小百合さんの手！これで水泳がね、速いからね」（華丸）、「ベストスイマー（賞）ですから。そう考えると石原裕次郎さんデカくない？」（大吉）と、自分の手を重ねて