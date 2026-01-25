気象台は、午前5時3分に、大雪警報を千歳市、恵庭市、北広島市に発表しました。またなだれ注意報を千歳市、恵庭市、北広島市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】北海道・千歳市、恵庭市、北広島市に発表 25日05:03時点石狩地方では、25日昼前まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■札幌市□大雪警報積雪25日昼前にかけて警戒・平地6時間最大降雪量30cm12時間最大降雪量40cm□なだれ