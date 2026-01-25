リーグ・アン 25/26の第19節 ルアーブルとモナコの試合が、1月25日03:00にスタッド・オセアンにて行われた。 ルアーブルは瀬古 歩夢（DF）、ケニー・クタント（FW）、ムバワナ・サマッタ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するモナコはフォラリン・バロガン（FW）、ジョージ・イレニケナ（FW）、アレクサンドル・ゴロビン（MF）らが先発に名を連ねた。 その後も