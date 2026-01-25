シント・トロイデンのMF伊藤涼太郎は、リーグ戦19試合に出場して、６ゴールをマーク。ベルギーリーグで２位（前節終了時点）と好調のチームで躍動を続けている。その27歳のMFが、デンマークの強豪ブレンビーの補強候補として報じられた。デンマークのメディア『３POINT』は、今冬にブレンビーからリヨンに移籍したノア・ナルティの後釜候補となる選手をピックアップ。伊藤について、こう評している。「ベルギーリーグでシン