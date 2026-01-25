大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地１月24日、サウジアラビアで開催されたU-23アジアカップの決勝で中国と対戦。４−０で大勝し、連覇を達成した。開始12分にMF大関友翔の鮮やかなシュートで、ここまで５試合無失点だった相手から先制した日本は、20分にもMF小倉幸成のミドルシュートで加点。後半に入っても、59分にMF佐藤龍之介のPK、76分に小倉の２点目でリードを広げ、中国を一蹴した。この圧勝劇に、韓国メディアはこ