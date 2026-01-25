中国科学院大学はこのほど、清華大学、北京大学、阜外医院などと共同で心臓病患者にとって画期的なニュースとなるミニ心臓ペースメーカーの研究・開発に成功しました。このペースメーカーは心臓の鼓動によって自己発電します。心臓病患者にとって、体内に埋め込まれたペースメーカーは常に心拍を安定させてくれる、24時間年中無休のボディーガードのようなものです。ただ、電気が切れると稼働しなくなるため、患者は再び手術を受け