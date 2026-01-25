故郷への恩返しを続ける男がいる。プロ野球・巨人で選手、コーチなどを歴任し、今季はDeNAで1軍バッテリー戦術・育成コーチを務める加藤健氏（44）だ。新潟・聖籠町出身で新発田農からプロ入りしたため18歳で地元を離れたが“新潟愛”は不変。県の推進ブランド「にいがた和牛」を使った革製品「越後レザープロジェクト」を立ち上げ、20日に県庁を訪ねて花角英世知事（67）に紹介した。加藤氏には“負い目”にも似た複雑な感情