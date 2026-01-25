石橋脩（41）は、中山8Rの発馬機内でライズトゥザトップ（競走除外）が立ち上がった際に右手を負傷。その後の2鞍と25日の中山4鞍も乗り替わりとなった。24日の騎手変更は9R荻野極、12R木幡巧。25日は3R菅原明、4R佐々木、5R岩田望、10R丸田となった。