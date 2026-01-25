学校内での生徒間暴力を撮影した動画が相次ぎ拡散されている。ＳＮＳへの安易な投稿は、法的責任を問われる恐れがある。許されない行為だと認識すべきだ。大分市内の中学校では、ある生徒が校内の廊下で、別の生徒の頭を蹴ったり、馬乗りになって叩（たた）いたりする約１分間の動画が撮影され、ＳＮＳ上に広がった。栃木県の県立高校でも、生徒がトイレ内で別の生徒の顔を殴る動画が拡散した。学校名や加害者とされる生徒の