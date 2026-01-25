前走距離2500メートルの成績がいい。直近10年で3勝をマークしており、勝率16.7％は1頭しか出走していない3200メートル組を除くと最高値。19年シャケトラ（前走有馬記念）が7番人気1着と激走。直近2年は24年チャックネイト（前走アルゼンチン共和国杯）、25年ダノンデサイル（前走有馬記念）が連勝中だ。ディマイザキッドで3連勝となるか。