【騎手変更】▽内田（落馬負傷）→1R佐々木、2R木幡巧、3、4R長浜、5R江田照、6R石橋、8R柴田善、11R菅原明、12R三浦▽北村宏（負傷）→3、10R木幡巧、5R三浦、7、12R原、9R菅原明、11R横山和【競争除外】▽8R…ライズトゥザトップ（枠内駐立不良。両後肢挫創を発症）【過怠金】▽3R…木幡巧1万円（3角通過後外斜行）▽11R…原5万円（発走後内斜行）▽12R…加藤和師1万円（登録服色を着用できず）