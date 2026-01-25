東都大学野球1部リーグ戦で新記録の7季連続優勝を狙う青学大は24日、相模原市内の校舎で26年度入部予定者の入寮式を行った。滝川（兵庫）出身の右腕・新井は投げては最速153キロ、打っては高校通算14本塁打の逸材で大学でも二刀流を継続。「打者としては（阪神の）近本選手、投手としては（同）藤川監督を目指したい」。東海大相模（神奈川）出身のスラッガー・金本は「4年後にドラフト1位や高い順位でプロ野球の世界に飛び