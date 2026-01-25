【競走中止】▽4R…ヴィンテージボンド（2周目2号障害手前＝心房細動）▽5R…スマラグドス（2周目1号障害着地時につまずき騎手が落馬）▽10R…バーケンヘッド（発走直後にあおり出た際バランスをくずし騎手が落馬）【過怠金】▽5R…田村1万円（前検量の際に所定の検量時刻に遅れた）【戒告】▽4R…坂口（ムチの使用法）▽7R…石川（直線で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いた）