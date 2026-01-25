政府は、廃食用油などを原料とする次世代航空燃料「ＳＡＦ」の普及に向け、国内航空会社による購入費用を支援する方針だ。航空サービスの利用者に一律で数十円程度の負担を求める仕組みを検討する。航空燃料を供給する石油元売りなどの事業者にはＳＡＦの混合を義務づけ、需給両面から国産ＳＡＦの導入を後押しする。近く開く予定の官民協議会で、ＳＡＦ導入促進に向けた基本方針を取りまとめる。政府は空港法の改正も視野に、